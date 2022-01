Realme GT 2/2 Pro: ecco le specifiche prima del lancio

Quest'oggi, 4 gennaio, la serie Realme GT 2 verrà ufficialmente presentata e, a poche ore dal lancio, un noto leaker ha pensato bene di svelare le specifiche complete di Realme GT 2 e Realme GT 2 Pro. Come abbiamo avuto modo di scoprire nelle settimane precedenti grazie a leak, rumor, indiscrezioni e teaser ufficiali, i nuovi smartphone di Realme rappresentano due chiari antagonisti dei device di fascia alta dei brand più blasonati.

Ecco le specifiche definitive di Realme GT 2 e GT 2 Pro

Partendo da Realme GT 2 Pro, il modello di punta per questo inizio 2022, scopriamo che il device monta un display Samsung E4 AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione 2K con tecnologia LTPO 2.0 e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Sotto la scocca troviamo il nuovo processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, mentre come batteria è stato implementato un modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W.

In ambito fotografico Realme GT 2 Pro non ha nulla da invidiare a Xiaomi 12: monta, infatti, lo stesso sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con sensore da 1/1.56 e tecnologia OIS. È accompagnato da un sensore ultra grandangolare Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP da 1/2.76 con il più ampio angolo di visuale al mondo – 150° – e un sensore macro da 2 MP per gli scatti macro; frontalmente il sensore Sony IMX615 per i selfie è da 32 MP.

Venendo al modello Realme GT 2, scopriamo che le differenze tra i due device non sono così marcate come credevamo. Cambia il processore nella forma dello Snapdragon 888, il sensore principale resta invariato ma il modulo ultra grandangolare è stato ridotto a 8 MP mentre il sensore selfie scende a 16 MP. La batteria è la stessa del modello GT 2 Pro mentre il display è sempre un Samsung E4 AMOLED ma da 6.62 pollici a risoluzione 1080p.