Realme GT 2 Pro: prestazioni al TOP con un prezzo da mid-range con QUEST'OFFERTA (-214€)

Il Realme GT 2 Pro è un vero e proprio simbolo dell’intera gamma di Realme, marchio in costante crescita nel corso degli ultimi anni. Si tratta di un dispositivo in grado di offrire prestazioni al top ad un prezzo nettamente inferiore rispetto ai concorrenti.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il Realme GT 2 Pro al prezzo scontato di 535 euro invece di 749 euro con oltre 200 euro di sconto rispetto al listino. A rendere ancora più interessante l’offerta c’è la possibilità di acquisto in 12 rate da 44 euro (per gli account Amazon abilitati a questi pagamenti).

L’offerta riguarda il modello da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Da notare, però, che in sconto c’è anche la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage che viene proposta a 629 euro invece di 849 euro. Entrambe le offerte sono a tempo limitato e riguardano solo alcune colorazioni dello smartphone.

Per acquistare il Realme GT 2 Pro a prezzo ridotto è, quindi, possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Realme GT 2 Pro: il top di gamma che costa quanto un mid-range

La scheda tecnica del Realme GT 2 Pro non ha punti deboli. Lo smartphone, infatti, può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, garanzia di prestazioni al top. C’è poi una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W ed un display da 6,7 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate di 120 Hz e pannello AMOLED di qualità superiore alla media. Lo smartphone è Dual SIM e presenta una tripla fotocamera posteriore. Il sistema operativo è Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme GT 2 Pro al prezzo scontato di 535 euro invece di 749 euro oppure a 44 euro al mese per 12 mesi. L’offerta riguarda la versione 8/128 GB mentre quella 12/256 GB viene proposta in sconto a 629 euro. Per acquistare il top di gamma di Realme a prezzo scontato è possibile fare riferimento ad Amazon:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.