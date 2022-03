Realme GT 2 Pro arriva su Amazon: super BESTIA ora con 100€ di sconto

Finalmente ci siamo, sbarca in preordine su Amazon il nuovo Realme GT 2 Pro. Se deciderai di accaparrartelo in preordine, potrai approfittare di uno sconto immediato di 100€ su uno smartphone top di gamma che non scende a compromessi con alcun punto della scheda tecnica.

Adesso puoi averlo a 649,99€ invece di 749,99€ con spedizioni veloci e gratis a partire dal prossimo 22 marzo.

Realme GT 2 Pro in preordine su Amazon: sconto limitato

Un dispositivo con design di carattere, che si fa apprezzare già dall'estetica. Tuttavia, sarà la sua scheda tecnica a conquistare anche i più scettici. Il cuore pulsante è il potentissimo Snapdragon 8 Gen 1, affiancato per l'edizione in sconto da 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Ovviamente, massima compatibilità con la connessione 5G.

Il display è un eccellente pannello AMOLED da 6,7″ con risoluzione 2K+, luminosità di picco di 1200 nits per una visibilità eccellente e un refresh rate da ben 120Hz.

Sotto la scocca, un'autonomia energetica garantita da una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica super rapida da 65W. Sul posteriore, un eccellente comparto fotografico composto da 3 sensori. Due sensori da 50MP e una microlente con ingrandimento fino a 40X.

Un prodotto che puoi sfruttare al massimo grazie alla presenza di Android 12, sotto la potente interfaccia utente RealMe UI 3.0, ottimizzata per offrirti il meglio dell'hardware di questo dispositivo.

Il momento di portare a casa un top di gamma di ultima generazione, a prezzo ribassato, è adesso. Approfitta dei 100€ di sconto su Realme GT 2 Pro: completa l'ordine su Amazon e prendilo a 649€ invece di 749€. Spedizioni rapide e gratis, a partire dal 22 marzo.