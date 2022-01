Realme GT 2 e GT 2 Pro si aggiornano: ecco le novità

A distanza di pochissimi giorni dalla presentazione della serie Realme GT 2 in Cina, l'azienda ha iniziato a rilasciare il primo aggiornamento software per Realme GT 2 e GT 2 Pro con le build A.11 e A.10. Dalle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che si tratta di due patch correttive pensate per mitigare alcuni bug minori individuati dall'azienda a seguito del lancio dei nuovi device.

Realme pubblica l'aggiornamento A.11 e A.10 per GT 2 e GT 2 Pro

Ecco i changelog ufficiali:

Realme GT 2, aggiornamento A.11 Multimedia: aggiunta la possibilità di creare gli avatar Omoji Fotocamera: correzione di un bug che causava il blocco dell'applicazione; ottimizzazione dell'esperienza di scatto generale Connettività: miglioramento della stabilità di connessione e delle performance della rete Consumi: ottimizzazione dei problemi di eccessivo consumo della batteria in alcuni scenari di utilizzo Performance: ottimizzazione e miglioramento dell'esperienza di gioco

Realme GT 2 Pro, aggiornamento A.10 Giochi: ottimizzazione delle performance e della gestione della temperatura su Honor of Kings Fotocamera: correzione di alcuni bug dell'applicazione Fotocamera; correzione di un bug che non mostrava la UI all'avvio dell'app Sistema: correzione di un bug relativo all'aggiornamento della localizzazione con l'app del Meto; corretto un bug che causava il riavvio del device in alcuni scenari di utilizzo



Realme ha confermato che la serie GT 2 arriverà in Europa nel prossimo futuro, magari già con le correzioni software viste all'interno di questa news.