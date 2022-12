Realme GT 2 da CAPOGIRO su Amazon: prendilo ora con il 29% di sconto

Se per questo Natale hai deciso di farti un regalo coi fiocchi e stai pensando di cambiare smartphone per puntare a un vero e proprio top di gamma, allora non devi assolutamente farti scappare questa offerta Amazon sull’ottimo Realme GT 2.

Infatti, con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare ben 160€, il top di gamma del colosso cinese crolla ad appena 389€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita con i servizi Prime.

Realme GT 2 è in sconto su Amazon a un prezzo davvero niente male

Con design eccezionale frutto dell’implementazione di materiali di alto livello, il device di Realme è apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per via del suo incredibile rapporto qualità/prezzo. Frontalmente resterai scioccato dal bellissimo pannello AMOLED super fluido ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano il potentissimo Qualcomm Snapdragon 888 fa letteralmente volare Android e apre tutte le tue app in un istante.

Inoltre, Realme GT 2 è anche uno dei pochissimi smartphone Android di fascia alta con una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida super fast da 65W: ti bastano meno di 20 minuti per caricare il telefono al 50%. Come se non bastasse, sul retro un modulo triplo monta un epico sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti e video sempre ad altissima risoluzione.

Non farti scappare una delle offerte più hot del momento in ambito mobile: metti subito nel carrello lo smartphone di Realme per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con un risparmio immediato di ben 160€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.