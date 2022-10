Realme GT 2: a questo prezzo è lo smartphone DA COMPRARE

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media ma in grado di tenere testa a top di gamma ben più costosi non potete non considerare la nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo Realme GT 2. Lo smartphone di casa Realme, infatti, viene proposto in sconto del 29% con la possibilità di risparmiare oltre 150 euro sull’acquisto.

Grazie alla nuova offerta, infatti, è possibile acquistare Realme GT 2 al prezzo di 391 euro invece che a 549,99 euro. L’offerta in questione è riservata alla variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage dello smartphone. Da notare che con 100 euro in più è possibile scegliere la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Realme GT 2: un riferimento della fascia media grazie all’offerta di oggi di Amazon

Il Realme GT 2 è uno smartphone completo che presenta il SoC Qualcomm Snapdragon 888, vera e propria garanzia di prestazioni di livello assoluto. Il chip è supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 65 W. C’è anche un display da 6,6 pollici con pannello AMOLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da notare anche la presenza di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel con OIS. La camera anteriore dello smartphone è da 16 Megapixel. C’è anche un sensore di impronte digitali sotto al display. Il sistema operativo è Android 12 con Realme UI 3.0 e futuro aggiornamento garantito ad Android 13.

Grazie alla nuova offerta Amazon è possibile scegliere il Realme GT 2 ad un prezzo davvero vantaggioso. Lo smartphone, con configurazione 8/128 GB, infatti, costa 391 euro invece che 549,99 euro. Grazie allo sconto del 29% è, quindi, possibile risparmiare oltre 160 euro. In offerta, al prezzo di 491 euro invece che 599 euro, c’è anche la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.