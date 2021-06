Sono trapelate le prime informazioni contestuali al piano espansionistico di Realme. Si chiama “Moon Landing Plan” e mostra quelli che sono (e saranno) i risultati finanziari della compagnia. Il sub brand di OPPO mira a diventare il leader delle vendite online nel giro dei prossimi tre anni.

Realme: il piano per raggiungere i 100 milioni di clienti

Inoltre, Realme ha annunciato nel rapporto per la vendita 618 in Cina che le vendite dei suoi smartphone hanno superato la quotsa di un milione di unità e le vendite cumulative dell'azienda collocano il brand tra i principali protagonisti per quanto concerne il mondo Android.

L'azienda sostenuta da OPPO ha tenuto un discorso di apertura durante il Global 5G Summit organizzato congiuntamente da Qualcomm e altre realtà e, in quell'occasione, Realme ha annunciato che prevede di distribuire più di 20 modelli di telefoni 5G entro la fine del prossimo anno e mira a raggiungere 100 milioni di clienti entro la fine del 2024.

L'azienda si sta preparando per lanciare diversi nuovi dispositivi nei mesi a venire e sta anche entrando in alcune nuove categorie, come il mondo dei tablet e dei laptop. Madhav Sheth, CEO di Realme India ed Europa, ha anche spoilerato l'arrivo di questi terminali prossimi al debutto su scala globale.

Il marchio ha recentemente lanciato il suo smartphone di punta Realme GT 5G nei mercati internazionli globale e ora si sta preparando a lanciare lo stesso nel mercato indiano. Ha inoltre in programma di lanciare i suoi telefoni facenti parte della serie X di prossima generazione, Realme X9 e X9 Pro, in Cina alla fine di questo mese. La società punta chiaramente a diventare un brand lifestyle e non limitarsi ai soli smartphone, seguendo le orme di un'altra azienda cinese: Xiaomi.

Ci riuscirà? Le premesse – ad oggi – sono ottime e considerata la velocità con la quale ha preso piede nei mercati mondiali, ci sono buone probabilità che riesca nell'impresa.

OPPO

Smartphone