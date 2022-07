Realme Days, tantissimi prodotti a prezzo REGALO fino al 31 luglio

Quale migliore occasione per acquistare un device Realme se non questa di oggi con l’arrivo dei Realme Days che, dal 21 al 31 luglio, ti permettono di acquistare un gran numero di prodotti in forte sconto.

Ce n’è per tutti i gusti: si parte ovviamente dagli smartphone – difficile non cogliere le offerte sulla potentissima serie Realme GT 2 e il validissimo Realme GT Neo 3 80W – e si arriva anche ai dispositivi AIoT e non solo.

Tantissimi prodotti Realme in sconto con i Realme Days fino al 31 luglio

Ecco un paio di esempi da non farsi scappare per acquistare alcuni tra i migliori smartphone di Realme in sconto a prezzo shock:

Realme GT 2 Pro (8+128 GB) in offerta su Amazon al prezzo di 699€ invece di 749€;

Realme GT 2 (8+128 GB) in offerta su Amazon a partire da 499€ invece di 549€.

Non ci sono solo i nuovi top di gamma in offerta con i Realme Days di quest’anno:

Realme GT Neo 2 (8+128 GB) in offerta su Amazon a 329€ anziché 449€;

Realme GT Master Edition (6+128 GB) in offerta su Amazon a 299€ anziché 349€;

Realme GT Neo 3 80W (8+256 GB) in offerta su Amazon a 599€ con le cuffie Realme Buds Air 3 in omaggio.

Non perdere altro tempo e prendi al volo queste incredibili offerte fintanto che saranno disponibili fino al prossimo 31 luglio. Ti consigliamo di fare un giro sullo shop ufficiale di Realme su Amazon per scoprire con i tuoi occhi le altre numerose offerte che riguardano anche i device della serie Narzo e i tablet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.