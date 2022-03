Realme copia OnePlus e lavora a uno smartphone con slider laterale

Un inedito leak pubblicato dal leaker Yogesh Brar, una delle voci più autorevoli per quanto riguarda i futuri piani di sviluppo degli OEM cinesi, indica che Realme starebbe lavorando a un nuovo smartphone di fascia media dotato di slider laterale.

Per la prima volta in assoluto, secondo le informazioni pubblicate in rete, il colosso cinese potrebbe copiare una feature finora rimasta esclusiva di (quasi) tutti gli smartphone OnePlus.

Realme ha in cantiere uno smartphone munito di slider laterale?

Yogesh Brar è convinto che Realme possa lanciare sul mercato questo inedito smartphone di fascia media molto presto, già durante il mese di aprile: purtroppo però, almeno per il momento, le specifiche tecniche del device restano ancora ignote. Come dicevamo la feature è disponibile su una vasta gamma di device OnePlus, indicativamente su tutti quelli di fascia medio alta e alta: la serie Nord CE, ad esempio, è l'unica a non montare lo slider laterale.

L'intenzione di Realme di portare la funzionalità anche sulla fascia media del mercato potrebbe attirare l'attenzione degli utenti alla ricerca di una soluzione simile, sempre che OnePlus non prenda la palla al balzo e decida di integrarla su tutti i nuovi device di fascia media per contrastare la mossa del colosso cinese.

Ultimamente Realme ha parecchia carne sul fuoco: dopo aver chiuso il 2021 con una incredibile crescita in Europa che l'ha visto entrare nella top five dei maggiori produttori di smartphone, il colosso cinese ha portato la serie Realme GT 2 in Europa durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona. Inoltre, la compagnia è sempre più vicina al lancio di Realme 9 4G: un inedito leak di qualche giorno fa ha praticamente svelato ogni informazione sul nuovo smartphone di fascia media come le colorazioni, le specifiche tecniche e la probabile finestra di lancio.

Restiamo in attesa di scoprire ulteriore informazioni circa questo inedito device munito di slider laterale.