Realme C75 è su Amazon: lo smartphone ROBUSTISSIMO è in promo lancio WOW

Realme C75 è il nuovo smartphone che coniuga design e una robustezza eccezionale, garantendo un’ottima resistenza alle cadute accidentali e anche all’immersione in acqua. In promo lancio su Amazon, puoi prendere il device in sconto a partire da 169,99€ invece di 199,99€ fino al 31 gennaio. Nello specifico, a disposizione hai 2 versioni:

Uno smartphone pensato per chi ha bisogno di un compagno di avventure per il quotidiano, che non si rovini dopo una caduta accidentale o dopo il contatto con l’acqua. Infatti, può resistere per una immersione fino a 2 metri di profondità per un massimo di 24 ore, ma non solo! Non dovrai preoccuparti nemmeno del display, grazie al vetro di protezione “ArmorShell Glass” ad alta resistenza.

Nemmeno l’autonomia energetica è un problema, grazie a una batteria da 5828 mAh, che dura tantissimo e che viene ricaricata super velocemente grazie al sistema di ricarica dedicato da 47W.

Naturalmente, nonostante si tratti di un entry level, massima attenzione dedicata anche alle altre funzionalità, a partire da una fotocamera eccezionale, tanta RAM e molto spazio di archiviazione.

Approfitta adesso della promo lancio disponibile su Amazon e accaparrati il nuovo Realme C75 a prezzo speciale. Hai tempo fino al 31 gennaio, ma devi essere veloce per approfittarne perché la disponibilità è limitata:

Accaparrati adesso un nuovissimo modello di smartphone che, a differenza di altri, è progettato per essere super robusto e resistente. Ordina adesso e approfitta della promo lancio.