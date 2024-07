Realme C67, offerta clamorosa: oggi lo paghi appena 143€ (-35%)

Il Realme C67, uno smartphone di fascia media che combina prestazioni solide con un design elegante, è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 143€, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo originale di 219,99€. E’ davvero difficile trovare un rapporto qualità-prezzo migliore: se cerchi un device Android affidabile e con caratteristiche interessanti senza per questo dover spendere più di 200€, ti suggerisco di puntare proprio su questo modello.

Il Realme C67 è dotato di un display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+, che offre immagini chiare e dettagliate, rendendo l’esperienza visiva piacevole sia per la navigazione web che per la visione di video. Lo schermo ampio e luminoso garantisce una buona leggibilità anche alla luce diretta del sole.

Sotto la scocca, il Realme C67 è alimentato da un processore octa-core MediaTek Helio G85, che assicura prestazioni fluide e reattive per le attività quotidiane, dalle app di messaggistica ai giochi leggeri. Con 4 GB di RAM, il dispositivo è in grado di gestire il multitasking senza intoppi, mentre i 128 GB di memoria interna offrono ampio spazio per archiviare foto, video, app e altri contenuti. Non ti preoccupare: la memoria è liberamente espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD.

La fotocamera principale del Realme C67 è da 50 MP, capace di catturare immagini nitide e dettagliate in diverse condizioni di luce. La fotocamera frontale da 8 MP è perfetta per selfie e videochiamate di buona qualità. Non mancano nemmeno diverse funzionalità software interessanti, tra cui AI Beauty, HDR e panorama.

Con la sua batteria da 5000 mAh, questo Realme garantisce un’ottima autonomia, permettendo di utilizzare il dispositivo per l’intera giornata con una singola carica. Acquistalo subito per averlo a meno di 150€!