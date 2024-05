Realme C67 con fotocamera 108mp ti fa diventare PROFESSIONISTA (140€)

C’è da dire poco. Vuoi uno smartphone che nel comparto fotografico non lasci niente al caso? Eccoti presentato Realme C67, un modello unico nel suo genere che sprizza colore da tutti gli angoli e non ti lascia mai l’amaro in bocca. Bello, completo ma soprattutto performante in tutte le sue funzioni.

Menzione d’onore per la fotocamera, ma ha anche tante altre qualità. Prima di dirtele, ti faccio sapere che è in sconto su Amazon con un ribasso del 36%. Portalo a casa con soli 140,44€ e un click.

Realme C67, uno smartphone colorato e di ottima qualità

È sicuramente originale con questa esplosione di colori che ricorda l’estate. Materiali ottimi usati per la scossa e design moderno con bordi sottili, peso leggero e feeling in mano che è premium. Nonostante costi così poco, Realme C67 è un prodotto che stupisce, te in particolare.

Ha un display ampio e fluido con colori luminosi e vivaci per poter vedere contenuti in streaming, navigare sui social, divertirti con del gaming e non fare a meno di alcuna app. Dopotutto hai un processore Qualcomm Snapdragon che ti offre potenza e soltanto il meglio in circolazione!

128GB di memoria che occuperai con tutte le foto e i video a cui darai vita. La fotocamera principale ha 108 megapixel che ti fanno sembrare un professionista. Lo Zoom ti permette di vedere la luna direttamente da casa e beh, anche la selfie cam fa un lavoro stupendo.

Se tutto questo non ti basta, conta che hai a tuo completo supporto una batteria da 5000mAh che ti porta al giorno dopo ed ha la ricarica rapida.

Come dirgli di no? Approfitta subito dello sconto su Amazon e completa l’acquisto per portare a casa il tuo Realme C67 a soli 140,44€ con sconto del 36%.

