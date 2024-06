Realme C67 (8/256GB) è in SCONTO PAZZESCO su eBay, 80€ in meno

L’offerta che ti sto per segnalare è davvero incredibile e sicuramente scadrà da un momento all’altro. Siamo di fronte a uno smartphone eccezionale che oggi potrai avere a un costo ridicolo. Dunque vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Realme C67 a soli 159,99 euro, invece che 239,99 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci anche il codice promozionale PSPRGIU24 al momento del pagamento.

Dunque siamo di fronte uno sconto incredibile che sul prezzo di listino che permette di risparmiare ben 80 euro sul totale. Uno dei migliori prezzi sul mercato. Dato che le unità disponibili non sono tante e a questo prezzo andrà a ruba devi essere davvero velocissimo.

Realme C67 a prezzo sciolto solo su eBay

Sul fatto che siamo di fronte a uno dei migliori prezzi per questo dispositivo non ci sono dubbi ma Realme C67 si presenta anche con delle prestazioni eccellenti. Gode del potente processore Snapdragon 685 e possiede la bellezza di 8 GB di RAM. In questa versione avrai 256 GB di archiviazione che potrai espandere fino a 2 TB tramite una scheda microSD.

Possiede una straordinaria fotocamera posteriore da 108 MP per scatti spettacolari e un bellissimo display da 6,72 pollici con refresh rate a 90 Hz. È spesso solo 7,59 mm e monta una super batteria da 5000 mAh con la ricarica super veloce da 33 W. Inoltre potrai inserire fino a due schede Sim.

Fai alla svelta perché un’offerta così allettante non potrà durare a lungo. Quindi prima che le unità disponibili svaniscano vai su eBay e acquista il tuo Realme C67 a soli 159,99 euro, invece che 239,99 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi inserire anche il codice promozionale PSPRGIU24 al momento del pagamento. Ordinalo ora per riceverlo a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.