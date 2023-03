Realme C55 arriverà in Europa con la Dynamic Island

La Dynamic Island sviluppata da Apple per la sua ultima gamma di iPhone, e in arrivo anche su tutti gli iPhone 15, potrebbe confermarsi la rivoluzione per smartphone del 2022. Sempre più produttori di telefoni in Cina stanno cercando di proporre un’alternativa – o meglio, un clone – della fantastica funzionalità della Mela sui loro dispositivi mobili. Tra questi, l’ultimo a farlo è Realme con il modello Realme C55 in arrivo in Europa dopo la presentazione ufficiale avvenuta in Indonesia.

Realme C55 porta la Dynamic Island su Android in Europa

Per chi non dispone di somme importanti di denaro da spendere negli smartphone, ma vuole assicurarsi certe scelte di design e di UI degne di nota, Realme C55 potrebbe rivelarsi perfetto. Si tratta difatti di un modello di fascia bassa, venduto a partire da 152 euro in Indonesia (il prezzo è stimato dalla conversione diretta dalle Rupie locali, ndr), con un comparto tecnico non propriamente di spicco.

Lo schermo LCD da 6,72 pollici FHD+ con refresh rate a 90Hz si pone quasi come nuovo standard degli smartphone entry-level o mid-range, mentre sotto la scocca il chipset MediaTek Helio G88 octa-core con frequenza massima di 2 GHz non è un mostro di prestazioni. Se non altro, lato memoria notiamo la presenza di 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di archiviazione eMMC 5.1 con supporto all’espansione tramite microSD. Infine, lato batteria si parla di 5.000 mAh, mentre il comparto fotocamera è composto da due lenti posteriori (64 MP + 2 MP profondità) e una anteriore da 8 megapixel.

Quest’ultima viene quindi avvolta dalla “Mini Capsule”, alternativa proprietaria alla Dynamic Island di Apple. La potete vedere qui sopra in funzione, come anche nell’immagine di copertina, e la somiglianza con la soluzione introdotta globalmente da Tim Cook e soci è innegabile.

Un caso da imitare

Non sarà certamente l’unico smartphone non iOS a dotarsi della Dynamic Island. Già a metà ottobre 2022 abbiamo parlato dell’isola dinamica su Xiaomi CIVI 2, effettivamente il primo device Android a dotarsi di tale espediente tecnico, ma molte altre aziende seguiranno l’esempio.

Ad ogni modo, ciò che interessa davvero è il lancio “molto vicino”, anticipato dallo stesso CEO di Realme Europa Francis Wong su Twitter – come potete appurare giusto sopra.