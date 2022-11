iPhone 15: tutti i modelli avranno la Dynamic Island

Sappiamo tutti che i nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max sono super apprezzati e richiesti dall’utenza per via della fantastica Dynamic Island. La line-up iPhone 14 però ha suscitato non poco scalpore a causa dei modelli di base che sono troppo uguali ai precedenti iPhone 13, o meglio, solo la versione da 6,1 pollici. Il Plus è un prodotto inedito che noi ci sentiamo di consigliare a tutti se volete un melafonino top con una batteria esagerata. Lo trovate su Amazon a 1229,99€ nella versione da 256 GB. Ora però vogliamo parlarvi dei modelli del prossimo anno, gli iPhone 15. Si dice che questi device otterranno tutti l’isola dinamica e non vedremo più il famigerato notch su un telefono di punta della mela.

Parlando di questi nuovi smartphone, si dice, grazie ad una fuga di corridoio appena trapelata, che i modelli next-gen disporranno tutti della Dynamic Island. Anche iPhone 15 e 15 Plus infatti, godranno di questo elemento e pare che il Pro Max si chiamerà Ultra. Qualcuno suggerisce perfino la presenza del chip Apple Silicon M1 sotto questo device.

iPhone 15: cosa sappiamo dei nuovi top di gamma?

Andiamo con ordine: sebbene ci sarà la Dynamic Island, i modelli base non avranno il ProMotion. La frequenza di aggiornamento dei pannelli del 15 e del 15 Plus sarà ferma a 60 Hz, mentre il Pro e l’Ultra godranno ancora del refresh rate variabile.

Oltre a vedere l’isola sulle iterazioni basiche, pare che anche molti OEM di telefonia Android stiano pensando di adottarla per le loro ammiraglie di punta.

Nelle notizie correlate abbiamo letto che iPhone 15 Pro o Ultra potrebbe disporre di pulsanti con Taptic Engine; non ci dovrebbero essere tasti fisici e in più, il telaio potrebbe essere realizzato in titanio. Questi sono semplici rumors; vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale”; restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.

