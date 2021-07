Realme C21 è in offerta su Amazon a soli 95,96€. Il ribasso del 26% rende il prezzo di listino un affare grazie a uno sconto effettivo di 33,04€.

Cosa sapere su questo gioiellino: Realme C21 e le sue specifiche

Realme C21 è uno smartphone di fascia economica che si configura come un dispositivo perfetto per chi non è in cerca di prestazioni elevate. L'utilizzo giornaliero è la chiave di questo device che con la sua estetica offre un prodotto da poter apprezzare. Inoltre è disponibile in colorazione Cross Black.

La visione di contenuti e immagini è resa confortevole da quello che è il Display MiniDrop da 6,5 pollici. La risoluzione, inoltre, assicura una visibilità sempre ottimizzata così da rendere la lettura d'informazione agevole.

Al suo interno è collocato un processore MediaTek Helio G35 che viene affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione per consentire un utilizzo fluido. La memoria, all'occorrenza, può essere espansa mediante MicroSD.

Trattandosi di un dispositivo base, si potrebbe pensare che l'apparto fotografico sia scarno, invece Realme ha montato sullo smartphone una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale è da 13 megapixel e le altre due lenti consentono di sperimentare in modalità bianco e nero e macro. Non è da sottovalutare la fotocamera frontale con cui scattare selfie degni di nota.

La batteria è un'altra caratteristica di rilievo visto che vanta una capacità di 5000mAh e si ricarica in modo rapido.

Tra le ultime features non mancano all'appello il lettore d'impronte digitali e il suo essere Dual SIM.

