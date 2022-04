Realme C21, mega batteria da 5000mAh: PREZZACCIO su Amazon

Il tuo fidato smartphone non è più in grado di reggere i task quotidiani e ti stai guardando attorno alla ricerca di una buona occasione per acquistare un device economico? Realme C21 in offerta su Amazon è la risposta ideale alle tue domande, il tutto a un prezzo estremamente competitivo.

Infatti, ad appena 128€. il device di Realme rappresenta senza esagerazione uno tra i migliori smartphone economici del momento.

Realme C21 è in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo: non perdere l'occasione

Caratterizzato da un design giovanile e piacevole – è disponibile in due belle colorazioni, Cross Blue e Cross Black -, il device ha dalla sua tutto quello che puoi chiedere in uno smartphone economico. Monta un bel pannello da 6.5 pollici ad alta risoluzione ideale per guardare video, giocare o chattare con gli amici, il sensore di sblocco laterale rapido è facile da raggiungere, slot dual SIM a cui affiancare anche una microSD fino a 256 GB e un potente hardware con processore di ultima generazione con 4 GB di RAM che ti garantisce un utilizzo senza lag o impuntamenti.

Posteriormente la fotocamera tripla da 13 MP con IA (intelligenza artificiale) ti permette di scattare foto di qualità anche in condizioni di bassa luminosità, mentre la mega batteria da 5000 mAh ti assicura una lunga autonomia anche durante le giornate più intense.

Cosa stai aspettando? Acquista subito l'ottimo smartphone di Realme per mettere le mani sopra uno dei più popolari e apprezzati device economici di questo periodo. Tantissime persone lo hanno acquistato e ne sono rimasti colpiti per la qualità costruttiva e l'esperienza utente completa.

