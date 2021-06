Con una buona scheda tecnica, un design accattivante e un ampio schermo, Realme C21 a 89,90€ è l'affare che ti offre Amazon per cambiare lo smartphone spendendo poco. Aggiungi le spedizioni, che sono rapide e gratis, e capirai bene perché devo metterti fretta. Quanto potranno durare le scorte, con un prezzo così?

Realme C21: sconto pazzesco su Amazon

Per fortuna è finita l'era degli smartphone che devono costare almeno 300€ per essere quantomeno decenti. Puoi avere device belli e performanti, spendendo pochissimo. Devi però essere bravo, bravissimo, a scegliere quello giusto: la fregatura è comunque dietro l'angolo.

Fregatura che scanserai abilmente, scegliendo prodotti come questo Realme C21: un vero spettacolo, a partire dalla batteria enorme. Con 5000 mAh ci puoi anche coprire tre giorni di utilizzo, prima di dover ricorrere alla ricarica, ma attento: non è certamente solo per questa ragione che amerai il tuo nuovo device.

Non trascurare la presenza di un buon processore octa core (Helio G35) e di un display super ampio da 6,5″. Ancora, in questa fascia di prezzo è rarità assoluta, ma qui c'è: sul posteriore, non manca il lettore d'impronte digitali. E, sempre sul back panel, è impossibile non notare un comparto fotografico composto da 3 sensori. Tutto è inserito in una scocca super curata nei dettagli, seguendo linee geometriche ben definite.

Basterebbe questo a far pensare che per Realme C21, un prezzo equo sarebbe intorno ai 150€ almeno. Io però non solo ti confermo che è in sconto a 89€ su Amazon – con spedizioni rapide e gratis – ma è anche dotato di un altro piccolo segreto. Infatti, lo slot per la SIM è triplo: puoi inserire – e usare contemporaneamente – due schede e anche una memoria esterna. Non devi scegliere fra la modalità dual SIM oppure la possibilità di usare una microSD!

Te l'avevo anticipato in apertura, uno smartphone completo così, a questo prezzo, devi cercarlo con il lanternino ed essere fortunato: puoi fare un vero e proprio affare solo se arrivi prima degli altri. Le spedizioni? Rapide e gratis!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

