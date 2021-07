Appena qualche mese fa, insieme ai nuovi smartphone, il colosso cinese Realme ha lanciato anche in Italia i nuovi auricolari Realme Buds Q2. Gli interessanti auricolari senza fili erano stati presentati come dei dispositivi di altissima qualità venduti al prezzo di appena 29,99 euro. Oggi, però, grazie ad Amazon, potete portarveli a casa con un ottimo sconto del 27%. Prezzo finale? Solo 21,98 euro.

Realme Buds Q2: caratteristiche principali

Bellissimi esteticamente, il design in ear è certamente uno dei suoi punti di forza principali. Ovviamente però non è certamente l'unico pregio perché questi auricolari, nonostante il prezzo ridotto, offrono funzionalità esclusive come la cancellazione del rumore in chiamata. Non solo, grazie alla modalità gioco, potrete godere di una latenza bassissima.

Non mancano i controlli touch direttamente sulle cuffiette, la ricarica rapida e la connessione Bluetooth istantanea. A completare un prodotto già molto interessante, ci sono driver da 10 millimetri con bassi accentuati e un'autonomia energetica che può arrivare fino a 20 ore.

Come anticipato, i nuovissimi Realme Buds Q2 possono essere acquistati, grazie ad Amazon, a soli 21,98 euro. Affrettatevi perché la promozione è destinata a durare per poco!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable