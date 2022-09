realme Buds Air PRO: auricolari spettacolari a prezzo WOW (-49%)

Non scendere a compromessi quando si tratta di auricolari. Oggi, grazie all’offerta di Amazon, puoi avere il meglio, a un prezzo assolutamente vantaggioso. Acquista le cuffie realme Buds Air PRO a 46,29 euro, invece che 89,99 euro.

Auricolari belli da vedere e leggeri da indossare. Durano tantissimo e si ricaricano velocemente. Possiedono la nuovissima tecnologia per la cancellazione attiva del rumore, si connettono in un lampo e hanno una bassa latenza grazie al Bluetooth 5.0.

Non c’è tempo da perdere dunque, fiondati su Amazon per accaparrarti le cuffie dei tuoi sogni, che oggi sono in offerta al 49%. Fai tue le realme Buds Air PRO pagando solo 46,29 euro. Se le prendi oggi le avrai comodamente a casa tua con Amazon Prime, senza costi aggiuntivi e con reso gratuito.

realme Buds Air PRO: leggere, comode e batteria infinita

Grazie al Chip dedicato S1 che garantisce una cancellazione del rumore fino a 35dB, neanche il vento ti creerà fastidio, e non solo durante l’ascolto di musica ma anche mentre sei in chiamata. Apri la custodia di ricarica e in automatico gli auricolari realme Buds Air PRO si connetteranno al tuo dispositivo.

Inoltre sono dotati della connettività Bluetooth 5.o per evitare fastidiosi ritardi di audio, sia in entrata che in uscita. Pesano soltanto 5 grammi l’una, studiate per indossarle tutto il giorno e non accorgersene nemmeno. Anche la durata della batteria persegue questo scopo. Sono infatti 25 le ore di ascolto garantite e basta 1 ora per caricarle al massimo. Se però hai bisogno di usarle subito, mettile all’interno della pratica custodia e dopo solo 10 minuti di ricarica, avrai altre 3 ore di autonomia.

Approfitta subito del 49% di sconto proposto oggi da Amazon. Metti nel carrello le bellissime realme Buds Air PRO a 46,29 euro, invece che 89,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.