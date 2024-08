Realme Buds Air 5 Pro: cuffie con ANC e suono spaziale a un prezzo imperdibile

Le Realme Buds Air 5 Pro sono auricolari Bluetooth che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo: attualmente sono disponibili su Amazon a 51,99€, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo originale di 79,99€.

Questi auricolari offrono un ricco pacchetto di caratteristiche avanzate, tra cui la cancellazione attiva del rumore fino a 50 dB, che riduce significativamente i rumori esterni, rendendoli l’ideale quando sei in un ambiente particolarmente rumoroso. Potrai isolarti e ascoltare i tuoi brani preferiti senza distrazioni anche in treno e in palestra.

Le Buds Air 5 Pro sono dotate di un sistema a doppio driver, con un driver da 11 mm per i bassi e un micro-tweeter da 6 mm per le alte frequenze, garantendo un suono bilanciato e ricco di dettagli. La qualità del suono è ulteriormente migliorata grazie al supporto del codec LDAC ad alta risoluzione, che permette una trasmissione audio di alta qualità, particolarmente apprezzabile su smartphone compatibili.

La batteria è estremamente robusta, con fino a 40 ore di riproduzione totale con la custodia di ricarica e fino a 7 ore con una sola carica, anche con l’ANC attivo. Inoltre, la funzione di ricarica rapida permette di ottenere fino a 7 ore di autonomia con soli 10 minuti di ricarica. Un fulmine.

Ciliegina sulla torta, supportano anche l’audio spaziale a 360° e la connettività Bluetooth 5.3, che consente di collegarli a più device simultaneamente. Davvero niente male per meno di 52€: non perdere altro tempo e approfitta di questa offerta strepitosa prima che sia troppo tardi.