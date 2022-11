Realme Buds Air 3 UFFICIALI: qualità e design di livello top

Realme ha presentato oggi ufficialmente i suoi nuovi auricolari TWS: Realme Buds Air 3S. La serie Buds Air punta ad offrire una qualità audio premium con sistema di cancellazione del rumore attiva, il tutto senza dimenticare il design.

Le Realme Buds Air 3S sono in grado di riprodurre musica con suoni alti cristallini e bassi potenziati, grazie al driver in triplo titanio e silicone liquido da 11 mm. Scopriamo qualcosa in più su questi interessanti auricolari Bluetooth.

Realme Buds Air 3S: caratteristiche, prezzi e disponibilità

Le nuove Realme Buds Air 3S sono dotate di materiali di elevata qualità per la trasmissione del suono: titanio e silicone liquido. Disponibili inoltre la tecnologia Dolby Atmos, l’audio AAC e l’equalizzazione personalizzata, che permette agli utenti di godere di un suono eccezionale. Questo è il risultato di oltre due anni di sviluppo e centinaia di verifiche su vari tipi di materiali da parte del team R&D di Realme composto da 8 tecnici, 5 esperti acustici e 3 ingegneri di processo. Il design si ispira ad un carillon, con uno schema di colori bianco e nero minimalista. La parte superiore della custodia di ricarica è trasparente e con una forma curvilinea che offre all’intero prodotto un aspetto futuristico. Le alette in silicone garantiscono un comfort assoluto.

La connettività Bluetooth 5.3 incrementa ulteriormente l’efficienza della comunicazione e la coesistenza wireless di più dispositivi, perfezionando le trasmissioni, gli aggiornamenti della connessione e la gestione a basso consumo. La nuova generazione della tecnologia Bluetooth 5.3 offre un consumo energetico inferiore, una minore latenza, meno interferenze ed una maggiore stabilità del segnale. Con un raggio di trasmissione pari a circa 10 metri sarà possibile lasciare la stanza e andare in salotto senza avere il telefono con sé. Con la tecnologia a tre canali Smart-Delay sarà possibile ottenere una latenza ultra-bassa di 69 ms in modalità full-link, sincronizzando audio e video per un’esperienza di gioco più fluida. Considerando le esigenze di utilizzo elevate della Gen-Z, le nuove Realme Buds Air 3S sono dotate di una batteria dall’elevata capacità che garantisce fino a 30 ore di riproduzione senza interruzioni. Inoltre, sarà possibile eseguire l’operazione di ricarica con grande velocità: la custodia è in grado di raggiungere il 100% in appena un’ora e sono sufficienti 10 minuti di ricarica rapida per 5 ore di ascolto in modalità standard.

Le nuove Realme Buds Air 3S saranno disponibili in 2 colorazioni, nello specifico Bass Black e Bass White, e potranno essere acquistate al prezzo di 49,99 euro (presto in arrivo anche su Amazon).