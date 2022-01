Realme Buds Air 3: trapelate online le prime foto dal vivo

Le recenti foto dei Realme Buds Air 3 svelano il design degli auricolari Bluetooth, dello stelo e l'aspetto esteriore della custodia di ricarica. Secondo quanto riferito, Realme si starebbe preparando per un imminente lancio in India (si spera, il prima possibile, anche in Italia).

Primi scatti (ufficiosi) degli auricolari Bluetooth Realme Buds Air 3

Sulla base di quanto pubblicato sul sito MySmartPrice, è altamente probabile che venga mantenuto il design del modello precedente, vale a dire Realme Buds Air 2. Quanto appena detto implica che i prossimi auricolari Bluetooth dell'azienda adottino un design in-ear con un solo stelo:

Il noto leaker Steve H.McFly (tramite India Today) sembra aver corroborato questa informazione. Secondo il tipster, gli auricolari Bluetooth avranno un design più arrotondato, steli più corti e punte in silicone. Allo stesso tempo, gli scatti live recentemente condivisi online mostrano quella che probabile sarà la custodia degli auricolari:

Il bordo superiore del coperchio avrà una finitura lucida. Inoltre, ospiterà il marchio Realme. Il lato destro della custodia di ricarica sarà caratterizzato da un pulsante che tornerà utile per attivare la modalità di associazione sugli auricolari. A parte questo, la porta di ricarica di tipo C sarà disponibile nella parte inferiore. Con una singola carica, gli auricolari Bluetooth Realme Buds Air 3 dovrebbero essere in grado di offrire una riproduzione musicale fino a 30 ore.