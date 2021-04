Sei in cerca di un paio di true wireless? Le Realme Buds Air 2 Neo sono in offerta su Amazon a soli 29,99€. Il prezzo di listino è reso ulteriormente conveniente da un coupon da 10,00€.

Realme Buds Air 2 Neo: perchè scegliere queste cuffie

Eleganti e ricercate le Realme Buds Air 2 Neo sono delle wearable che non passano inosservate. Grazie al loro design e alla loro colorazione ibrida nera e blu sono apprezzabili anche esteticamente.

Di tipologia In Ear, questi auricolari non hanno la classica forma allungata ma riescono comunque a vantare un ergonomia eccellente. Si adattano al padiglione auricolare in modo pressoché perfetto grazie alla varie punte auricolari aggiuntive. In tal modo la cuffia è assicurata all’orecchio anche in caso di movimenti repentini o bruschi.

Gli altoparlanti integrati favoriscono un suono equilibrato in cui i bassi sono potenti e i toni alti chiari. La cancellazione attiva del rumore non è da sottovalutare visto che riesce a ridurre i suoni e a consentire un ascolto puro. Questa features è importante anche per le fasi di chiamata.

È presente altresì la modalità Trasparenza con cui ascoltare l’audio esterno con facilità.

Degna di nota è la batteria da 480mAh che assicura ben 28 ore di riproduzione continua (con il case di ricarica). La ricarica rapida, inoltre, concede di ripristinare la carica in poco tempo.

