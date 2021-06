Realme Buds Air 2 sono le true wireless in offerta al Prime Day a soli €35,00. Il prezzo di listino subisce un ribasso del 30% che corrisponde uno sconto effettivo di €14,90 per un acquisto economico e imbattibile.

Le spedizioni sono effettuate in appena 24 ore su tutto il territorio.

Prime Day: acquista subito le tue Realme Buds Air 2

Le cuffie true wireless Realme Buds Air 2 sono semplici ma vantano al loro interno delle caratteristiche uniche. Disponibile in questa magnifica colorazione nera, offrono una riproduzione di qualità eccellente e che ben pochi altri dispositivi sono in grado di garantire.

Appartengono alla tipologia In Ear e si adattano l'orecchio dell'utente mediante delle piccole punte in silicone morbido. Grazie questa loro caratteristica possono essere indossate senza alcun problema e senza doversi preoccupare della stabilità che è eccellente.

La riproduzione dei contenuti multimediali avviene mediante degli altoparlanti che vantano un'estensione frontale e posteriore elevata così da garantire una qualità del suono pari a quella presente negli studi di registrazione. Il chip R2 aggiornato è poi una chicca da non sottovalutare poiché aggiunge all'esperienza quella purezza così tanto ricercata della cancellazione intelligente del rumore.

Non mancano ovviamente i doppi microfoni che non solo captano il suono in modo ottimizzato ma attraverso l'algoritmo per la riduzione del rumore rendono le chiamate nitide e cristalline.

Altra caratteristica saliente poi la batteria che possiede un'autonomia di 25 ore di riproduzione totale considerando la custodia di ricarica. È supportata anche la ricarica rapida che in appena 10 minuti consente di ottenere 120 minuti di riproduzione aggiuntive.

Sei stanco di ascoltare la musica? Sfilando una semplice auricolare si attiva quella che è la rilevazione smart wear che mette la in pausa la canzone in automatico.

Acquista subito il tuo paio di Realme Buds Air 2 su Amazon ad appena €35,00. Se le ordini oggi grazie alle spedizioni del Prime Day e puoi ricevere domani ossia in sole 24ore.

