Realme Book Prime in offerta: design ultra-slim e schermo 2K stupendo

Il realme Book Prime è un laptop di prima scelta con specifiche solide e un design moderno e leggero. Grazie all’offerta attuale di Amazon, lo paghi solamente 527,99€, con uno uno sconto del 9%. Questo notebook si posiziona come una scelta ideale per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia che non vogliono scendere a compromessi.

Il realme Book Prime colpisce immediatamente per il suo design ultra-slim di soli 14,9mm e il peso estremamente contenuto di 1,37 Kg, racchiuso in un elegante chassis in alluminio. Questa combinazione non solo garantisce un aspetto premium ma offre anche un’eccezionale facilità di trasporto, rendendolo il compagno ideale per chi è sempre in movimento.

Il display IPS da 14 pollici offre una risoluzione 2K (2160 x 1440 pixel), con un aspect ratio 3:2 ottimizzato per la produttività. La luminosità di 400 nit e la copertura del 100% dello spazio colore sRGB assicurano immagini vivide e dettagliate, ideali per il lavoro creativo, l’intrattenimento e la produttività quotidiana.

La grafica integrata Intel Iris Xe di nuova generazione supporta esperienze visive fluide, sia che tu stia lavorando su progetti grafici sia che ti stia godendo contenuti multimediali.

Al cuore del realme Book Prime troviamo il processore Intel Core i5-11320H, capace di raggiungere fino a 4.5GHz in Turbo Boost. Combinato con 8GB di RAM e un SSD da 512GB, offre prestazioni elevate per multitasking, elaborazione dati e gaming di livello entry. Il sistema di raffreddamento a liquido a camera di vapore garantisce un funzionamento ottimale anche sotto carico, mantenendo il sistema fresco e reattivo.

Il realme Book Prime rappresenta una soluzione di alto livello per chi cerca un notebook capace di offrire prestazioni elevate, un design accattivante e funzionalità intelligenti a un prezzo competitivo. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!