realme Book Prime: Amazon, sei impazzita? Quasi 400 euro di sconto

Di offerte eccezionali per la settimana del Black Friday di Amazon te ne abbiamo già raccontate a bizzeffe, ma forse in questo caso si esagera. realme Book Prime, eccellente laptop con i5, 16GB di RAM, 512GB di SSD e schermo ultra slim in 2.1K lo paghi con quasi 400 euro di sconto rispetto al prezzo ufficiale. Con la spedizione Prime puoi anche riceverlo a casa già domani.

realme Book Prime: un notebook mostruoso con un’offerta ancora più spaventosa

realme Book Prime è un concentrato di tecnologia ed eleganza che avere con questo sconto vuol dire quasi ricevere un regalo. Il display IPS da 14 pollici ha una risoluzione 2K (2160 x 1440 pixel) con aspect ratio 3:2, luminosità massima di 400 nit, 100% sRGPB e un rapporto schermo corpo assurdo del 90%.

Merito della scocca in alluminio e del design super sottile da 14,9mm che ci regala anche un peso complessivo di soli 1,37kg. Hai un mostro di potenza tra le mani che traporti facilmente in giro quasi come se non ce lo avessi.

La scheda tecnica è composta da un processore Intel Core i5-11320H con frequenza di clock massima a 4.5GHz in Turbo Boost, 16GB di RAM, 512 GB di SSD e scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics di ultima generazione.

Attenzione all’avanzato sistema di raffreddamento liquido a camera di vapore che mantiene le prestazioni sempre al top anche nelle condizioni più complesse. Il tutto accompagnato da una ricarica SuperDart da 65W che ti porta al 50% in 30 minuti, per una batteria capace di assicurare un’autonomia fino a 12 ore di utilizzo.

realme Book Prime è un notebook davvero eccezionale, tanto bello da vedere quanto potente ed efficiente: lo sconto di quasi 400 euro rispetto al prezzo ufficiale proposto sul sito realme è invece l’ennesima follia di Amazon. Peccato non approfittarne.

