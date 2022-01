Realme Book Enanced Air: è lui l'antagonista del MacBook Air?

Dopo l'arrivo di Realme Book Enhanced Edition a inizio mese, in queste ore il colosso cinese ha svelato il nuovo modello Realme Book Enhanced Air. Si tratta di un notebook di fascia medio alta con supporto ai processori Intel Core di 11a generazione, Windows 11 e molto altro: scopriamo in dettaglio tutte le caratteristiche e il design del nuovo computer di Realme.

Realme Book Enhanced Air: caratteristiche e design

Realme Book Enhanced Air si presenta come un notebook adatto a un utilizzo misto, ideale per gli utenti alla ricerca di un dispositivo per lavorare, svagarsi o semplicemente per navigare in rete senza timore di restare senza autonomia. Infatti, il notebook dispone di una capiente batteria da 54 Wh con supporto alla ricarica rapida a 65 W con autonomia dichiarata pari a 12 ore di utilizzo misto.

La scocca in alluminio abbraccia un pannello da 14 pollici a risoluzione 2K (2160 x 1440 pixel) con luminosità massima di 400 nits, mentre sotto la scocca trova posto il processore Intel Core i5-11320H di undicesima generazione affiancato da 16 GB di RAM LPDDR4 a 4266 MHz e 512 GB di spazio di archiviazione di tipo SSD NVMe. Piuttosto completa la connettività con il Wi-Fi 6 802.11ax (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5.2, 2 porte USB-C 3.2 e 1 porta USB-A 3.1 Gen 1, mentre come sistema operativo troviamo il nuovissimo Windows 11 out-of-the-box.

Scheda tecnica

Display da 14 pollici a risoluzione 2K da 2160 × 1440 pixel con luminosità massima di 400 nits, 100% sRGB e rapporto di contrasto pari a 1500:1;

processore Intel Core i5-11320H con GPU integrata Intel Xe Graphics;

16 GB di RAM DDR4 a 4266MHz e 512 GB di spazio interno di tipo NVMe SSD;

webcam a risoluzione HD (720p);

tastiera retroilluminata, tasto di accensione con sensore di impronte integrato, jack audio da 3.5 mm, due speaker HARMAN, supporto DTS;

Wi-Fi 6 802.11ax (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5.2, 2 porte USB-C 3.2, 1 porta USB-A 3.1 Gen 1;

batteria da 54 Wh con autonomia dichiarata pari a 12 ore con supporto alla ricarica rapida a 65 W;

dimensioni: 307.21 × 228.96 x 14.9~15.5 mm;

peso: 1.37 kg;

Windows 11.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo laptop di Realme sarà disponibile in Cina a partire da prossimo 21 gennaio al prezzo di 4699 yaun, circa 650 euro al cambio, nelle colorazioni Sky Blue e Island Grey. L'azienda ha inoltre previsto uno sconto di 300 yuan, circa 40 euro cambio, per il lancio iniziale.