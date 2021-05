I tuoi allenamenti richiedono un fitness tracker? Realme Band 1 è in offerta su Amazon a soli 21,76€. Il ribasso del 13% corrisponde a un piccolo sconto di 3,23€ che rende l’acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Realme Band 1: perché scegliere questo fitness tracker

Avere un accessorio che aiuti a tenere conto dei propri allenamenti fa sempre comodo. Realme Band 1 si presenta semplice e lineare in questa sua colorazione nera. Viste le sue caratteristiche si adatta facilmente sia ai polsi maschili che a quelli femminili.

Dotato di un display dalla forma allungata, questo è a colori e vanta un’ampiezza di 0,96 pollici sufficienti a rendere la lettura delle informazioni confortevole.

Le varie tecnologie implementate al suo interno sono degne di nota. I sensori, infatti, permettono di tenere traccia di diversi parametri. Tra questi figurano il monitoraggio della frequenza cardiaca e la qualità del sonno.

Per quel che riguarda il lato fitness, invece, il tracker tiene conto di tutte le informazioni su passi effettuati, distanze percorse e calorie bruciate. Le 9 modalità preinstallate consentono di ottenere uno sprint in più durante le proprie performance.

Da non sottovalutare il suo essere impermeabile certificato IP68 che assicura sicurezza anche a contatto con l’acqua.

Oltre a fornire informazioni, il wearable è un assistente da polso attraverso le notifiche intelligenti. Possono essere consultati i messaggi ricevuti, le chiamate o ancora le notifiche delle app.

Il quadrante, infine, può essere personalizzato a proprio piacimento grazie ai 65.000 colori inseriti in sistema.

Realme Band 1 è acquistabile su Amazon a soli 21,76€ nella colorazione nera. Le spedizioni sono effettuate in circa una settimana per gli abbonati Prime. Per il resto dei clienti sono gratuite se si è idonei alla promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

