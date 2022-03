Realme 9i vs Realme 8i: ha senso comprare il nuovo modello?

Normalmente il lancio di un nuovo modello di smartphone farebbe pensare che ha senso acquistarlo rispetto alla passata generazione ma, come vedremo nel caso di Realme 9i e Realme 8i, forse è bene prendere in considerazione le caratteristiche di entrambi i device e il prezzo a cui è possibile acquistarli in rete.

Realme 9i è stato presentato qualche settimana fa assieme alla serie Realme 9 Pro a un prezzo molto interessante, ma le specifiche tecniche e il prezzo molto concorrenziale del modello Realme 8i rendono la scelta meno semplice di quanto si pensi.

Realme 9i vs Realme 8i: quale acquistare?

A tal proposito vi aiutiamo nella scelta di quale device acquistare tra Realme 9i e Realme 8i prendendo in considerazione cinque aspetti principali: display, hardware e software, fotocamera, batteria e prezzo.

Display

Partendo dal display, uno dei parametri più importanti quando si ha intenzione di acquistare un nuovo smartphone, scopriamo che entrambi gli smartphone offrono le stesse caratteristiche: un display da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2412 pixel. L'elemento forse più interessante riguarda però la frequenza di aggiornamento: mentre il modello 9i si ferma a 90 Hz, il “vecchio” 8i si spinge invece fino a 120 Hz.

Hardware e software

Gli smartphone di Realme non mostrano particolari differenze per la RAM e lo spazio a disposizione: entrambi montano 4 GB di RAM LPDDR4x con 64/128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2. In questo caso, però, il nuovo modello dispone anche del supporto DRE (Dynamic RAM Expansion) che permette di estendere la RAM fino a 5 GB in più prendendoli in prestito dallo spazio interno. Ci sono differenze per quanto riguarda il processore: Realme 9i monta il SoC Qualcomm Snapdragon 680 mentre Realme 8i si basa sul meno prestante MediaTek Helio G96. Come sistema operativo saranno entrambi aggiornati ad Android 12: il vecchio modello entro il mese di aprile e il nuovo entro il mese di luglio.

Fotocamera

Se la fotocamera è l'elemento chiave che vi guiderà verso questo o quell'altro modello, sappiate che entrambi i device montano la stessa fotocamera. Posteriormente è presente un modulo triplo costituito da un sensore principale da 50 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore bianco e nero da 2 MP; frontalmente è presente una fotocamera punch hole con sensore da 16 MP.

Batteria

La batteria è più che mai un aspetto molto importante quando si valuta un nuovo smartphone: sebbene entrambi i device montino un modulo da 5000 mAh, Realme 9i ha dalla sua il supporto alla ricarica rapida da 33W mentre il vecchio modello si ferma a soli 18W.

Quale acquistare, infine?

Quale acquistare tra i due? La scelta finale spetta solo a voi. Nel mentre vi lasciamo i link rapidi per acquistare i device al miglior prezzo in rete: