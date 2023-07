Realme 9i in offerta: sconto PAZZESCO del 48%, solo su Amazon

Stai cercando un nuovo telefono cellulare, con un’ottima scheda tecnica ma economico? Bene, per tua fortuna, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa questo spettacolare Realme 9i in offerta al prezzo super conveniente di soli 119,00 euro invece di 229,99 euro.

Tuttavia, per poter acquistare questo ottimo smartphone risparmiando una cifra molto consistente, dovrai affrettarti, non perdere altro tempo e approfittare subito dello sconto pazzesco del 48%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, potrai usufruire di importanti vantaggi, come ad esempio la spedizione gratuita in tutta Italia senza costi aggiuntivi, super veloce e anche molto sicura.

Con una memoria RAM di 4 GB e una ROM di 64 GB, questo smartphone è caratterizzato dalla presenza dell’innovativo processore Qualcomm Snapdragon 680 che è in grado di sfruttare un avanzato processo produttivo da 6 nm e la funzione di Espansione Dinamica della RAM DRE ti consentirà di selezionale 3 GB aggiuntivi.

L’autonomia, è invece garantita da una mega batteria da 5.000 mAh che ti permetterà di utilizzare il device per tutto il tempo che vorrai. Con una potenza di ricarica da 33W e 5 livelli protettivi di sicurezza, ti consentiranno invece di effettuare la ricarica del tuo nuovo smartphone in maniera molto più veloce e sicura.

Non manca l’ampio display FHD da 6.6 pollici il quale vanta una frequenza di aggiornamento a 90Hz e sarà in grado di offrirti un’esperienza visiva fluida e ad alta definizione. Completo di doppi altoparlanti stereo con tecnologia avanzata Dolby Atmos potrai godere di un’esperienza audio incredibilmente coinvolgente.

Insomma, uno smartphone unico e imperdibile. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo magnifico Realme 9i in offerta a soli 1119,00 euro. Affrettati, lo sconto del 48% potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.