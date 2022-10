Realme 9i, il budget phone con MEGA batteria torna a prezzo WOW

È quasi impossibile resistere a questa incredibile offerta di Amazon che porta il validissimo smartphone di fascia media Realme 9i a un prezzo davvero accattivante. Ad appena 188€, infatti, il device del colosso cinese crolla del 24% continuando a garantire le stesse caratteristiche per il quale è diventato immediatamente uno tra gli smartphone economici più popolari e apprezzati degli ultimi tempi.

Realizzato con materiali di buona fattura che gli conferiscono un design apprezzabile e giovanile, il device ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto vari punti di vista.

Realme 9i precipita su Amazon con il 24% di sconto: medio gamma da avere subito

Frontalmente è presente un bel pannello super fluido ad alta risoluzione con una buona calibrazione dei colori e una valida illuminazione, mentre sotto il cofano un potente processore octa core si occupa di avviare in un istante tutte le app che sei normalmente utilizzato senza mai lago o impuntamenti.

A tutto questo si aggiunge una mega batteria da 5000 mAh ottimizzata per assicurarti ore e ore di autonomia, mentre sul retro un modulo fotografico triplo è capeggiato da un sensore ad altissima risoluzione per scatti di qualità e video eccellenti.

Cosa stai aspettando? Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello lo smartphone super economico di Realme, solo per oggi a tua disposizione con il 24% di sconto e pronta consegna in appena 1 giorno con tanto di spedizione gratuita con i servizi Prime di Amazon.

