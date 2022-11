Realme 9i è in SUPER OFFERTA: a meno di 200 euro è la scelta giusta

Uno smartphone completo, veloce e con un’ottima autonomia a meno di 200 euro: questo è quello che si ottiene scegliendo il Realme 9i, dispositivo di riferimento della gamma Realme ed oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 25% che lo rende la scelta giusta in questa fascia di prezzo.

Grazie all’offerta Amazon in corso, infatti, è possibile acquistare il Realme 9i al prezzo scontato di 187 euro invece di 249 euro. Lo sconto del 25% consente di risparmiare più di 60 euro sull’acquisto del dispositivo proposto in versione Prism Black e Blue Sunrise.

Realme 9i: uno smartphone completo ad un ottimo prezzo

Il Realme 9i è uno smartphone Android che unisce un comparto tecnico completo ad un prezzo decisamente accessibile. Il dispositivo può contare su di un ampio display IPS LCD da 6,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 680 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da segnalare la presenza di una maxi-batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Tra le specifiche c’è una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Da notare che il Realme 9i può contare su di un sensore di impronte laterale e sulla presenza del jack da 3,5 mm. C’è il supporto Dual SIM ed è presente anche il chip NFC per i pagamenti.

Il Realme 9i, con la nuova offerta Amazon, può essere acquistato a 187 euro invece che 249 euro. L’offerta riguarda la versione 4+128 GB dello smartphone con colorazione Prism Black o Blue Sunrise. A circa 170 euro c’è anche una versione 4+64 GB.

Per chi vuole spendere poco ma non intende rinunciare a fluidità, autonomia e una dotazione tecnica completa, il Realme 9i rappresenta, di certo, una scelta vincente, grazie all’ottima offerta in corso su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.