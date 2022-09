Realme 9i, appena 182€ per il tuo nuovo smartphone: FOLLIA Amazon

È proprio il caso di dirlo: l’offerta di Amazon sul Realme 9i è una di quelle che non puoi assolutamente farti scappare, a maggior ragione quando ti permette di acquistare il medio gamma più chiacchierato del momento dandoti modo di pagarlo pochissimo. Ad appena 182€, infatti, il dispositivo di Realme ti arriva a casa in appena 1 giorno e ti assicura un’ottima esperienza utente.

Non farti ingannare dal prezzo così economico, anzi: puoi usare il telefono del colosso cinese per navigare in rete, chattare con i tuoi amici, ascoltare musica, guardare video e molto altro.

Costa appena 182€ il tuo nuovo smartphone Android Realme 9i, solo su Amazon

Realizzato con un bellissimo design con una buona scelta dei materiali, Realme 9i ha tutto ciò di cui hai bisogno e non costa niente. Il display ad altissima risoluzione ha una perfetta calibrazione dei colori, mentre sul retro la fotocamera tripla ti regala scatti di altissimo livello e video sempre stabili. Che dire poi dell’autonomia? La batteria da 5000 mAh non solo ha dalla sua una ricarica valida e veloce, ma è anche a tua completa disposizione per utilizzare il telefono per tutto il giorno senza temere di restare a secco.

Potrà sembrarti un errore di prezzo di Amazon ma non è affatto così: se lo metti subito nel carrello l’ottimo smartphone del colosso cinese ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione aggiuntivi. Resterai piacevolmente colpito dalla qualità del prodotto, dal suo design e dall’esperienza utente ben bilanciata nonostante il prezzo molto economico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.