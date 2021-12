Realme 9 prende forma: ecco le specifiche dei nuovi smartphone

A inizio anno è molto probabile che Realme presenterà la nuova gamma di smartphone della serie Realme 9, di cui in queste ore scopriamo qualche dettaglio in più a seguito della certificazione per Realme 9i e 9 Pro+ rilasciata dall'ente delle telecomunicazioni indonesiano e dal CQC cinese.

Realme 9i e 9 Pro+ ricevono la certificazione CQC

Il modello Realme 9i con il codice prodotto RMX3491 è stato certificato dal CQC (China Quality Certification) e dall'ente delle telecomunicazioni indonesiano con una batteria da 4000 mAh e ricarica rapida a 33 W, mentre il modello Realme 9 Pro+ è stato certificato con il codice prodotto RMX3393.

Secondo gli ultimi rumor pubblicati in rete, sembra che Realme 9i monterà il processore Qualcomm Snapdragon 680 con 4 GB di RAM e Android 11 e Realme UI 2.0. Il display dovrebbe essere di tipo LCD da 6.59 pollici da 6.59 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, fotocamera punch hole frontale e sensore triplo posteriore con fotocamera principale da 50 MP.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni sui device, ma è abbastanza chiaro che il modello Realme 9i rappresenterà la versione più economica della nuova serie Realme 9; la presenza di Android 11 e 4 GB di RAM mostra chiaramente che Realme ha intenzione di posizionare il device all'interno della fascia media del mercato.