Realme 9 Pro vs POCO X4 Pro 5G: quale comprare?

Durante lo scorso mese di febbraio sono stati presentati due smartphone Android di fascia media molto interessanti che condividono una scheda tecnica e un prezzo di lancio molto simile: Realme 9 Pro e POCO X4 Pro 5G.

Per tale motivo, abbiamo deciso di realizzare un breve focus per darvi l’opportunità di valutare, dati alla mano, qual è il modello di smartphone che potrebbe soddisfare le vostre necessità. A tal proposito, abbiamo preso in considerazione alcuni elementi chiave per sottolineare (ove possibile) le differenze tra i due device: il design, il display, l’hardware/software, la fotocamera e la batteria.

Realme 9 Pro vs POCO X4 Pro 5G: quale acquistare?

Design

Dal punto di vista meramente estetico, possiamo dire senza alcuna esitazione che molto probabile il device di Realme è quello che cattura meglio l’attenzione dell’utente: il merito è del particolare telaio posteriore in grado di cambiare colore quando colpito dalla luce solare. Il device di POCO ha dalla sua un design molto più aggressivo, soprattutto per via del modulo fotografico posteriore, che lo rende unico nel suo genere ma forse non proprio singolare come Realme 9 Pro.

Display

Per quanto riguarda il display POCO X4 Pro 5G assicura una resa migliore rispetto Realme 9 Pro. Il device monta un pannello AMOLED a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, supporto HDR10 e luminosità massima di 1200 nit. Di contro, il device di Realme monta un pannello IPS LCD qualitativamente inferiore anche in questo caso a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Hardware/Software

Entrambi gli smartphone ruotano attorno al processore di fascia media Qualcomm Snapdragon 695 5G e 8 GB di RAM. Realme 9 Pro ha dalla sua un vantaggio molto importante: Android 12 con la Realme UI 3.0 fin dalla prima accensione, mentre POCO X4 Pro 5G è ancora rimasto al valido (ma ormai vecchio) Android 11.

Fotocamera

Lo smartphone di POCO monta un sensore principale da 108 MP accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP; entrambi i device montano un sensore frontale da 16 MP ma quello di Realme 9 Pro ha un’apertura focale migliore da f/2.1.

Batteria

Sebbene entrambi i device arrivino con una batteria da 5000 mAh, le specifiche indicano che POCO X4 Pro 5G potrebbe offrire un’autonomia migliore per via del display AMOLED; inoltre, si ricarica più velocemente rispetto a Realme 9 Pro per via del supporto alla ricarica rapida da 67W.

Quale acquistare?

