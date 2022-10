realme 9 Pro: PREZZONE Amazon, offerta da prendere al VOLO

Oggi voglio parlarti di questa super offerta che ho trovato su Amazon che è veramente eccezionale. Uno smartphone dalle grandi prestazioni, in cui potrai inserire anche due SIM e avere un sacco di spazio a disposizione. Se vuoi tutto questo metti nel tuo carrello realme 9 Pro a 369 euro, anziché 439,99 euro.

Come dicevamo è uno smartphone che garantisce altissime prestazioni e che quindi può essere anche un ottimo regalo. Ha un display AMOLED da 6,4 pollici super resistente ad altissima qualità e una fotocamera firmata Sony da 50MP. In questa versione ha a disposizione 8GB di RAM e 256GB di memoria per l’archiviazione. In pratica tutto al massimo, senza rinunce.

Approfitta subito dell’offerta di Amazon, prima che i pezzi disponibili si esauriscano. Acquista realme 9 Pro a 369 euro. Se ordini oggi potrai riceverlo già domani senza alcun costo aggiuntivo con Amazon Prime.

realme 9 Pro: tra le mani il pieno potere di uno smartphone

realme 9 Pro monta il potente processore MediaTek Dimensity 920, una GPU più veloce, rispetto ai modelli precedenti, del 9% e ISP più potente del 35%. Il display da 90Hz rende tutte le immagini più chiare e lucenti che mai. Ottime prestazioni per il gaming e fluidità, nell’aprire app e passare da una all’altra, eccezionale.

Fotocamera professionale da 50 MP con cui potrai scattare foto straordinarie anche con scarsa luminosità. L’ampio sensore fotografico ti permetterà di catturare fino al 68% in più di luce, per scatti ancora più luminosi e ricchi di dettagli. Nonostante sia super sottile, appena 7,99 mm, e leggerissimo con i suoi 182 g, ha in se una batteria da 4,500 mAh.

Potrai tenerlo con te tutto il giorno senza problemi e se dovesse scaricarsi, grazie alla ricarica rapida da 60W, in soli 30 minuti sarà di nuovo al massimo. Un vero best buy da non farsi scappare. L’offerta non durerà per sempre per cui metti adesso nel tuo carrello realme 9 Pro a 369 euro, anziché 439,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.