Realme 9 Pro come se fosse qui: ecco le colorazioni

I leak più recenti sulla scheda tecnica di Realme 9 Pro+ lo descrivono come un medio gamma da tenere sott’occhio, ma in queste ore il sempre affidabile @OnLeaks ha pubblicato una serie di immagini leak che riprendono le colorazioni di Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+. Dalle informazioni oseremo dire “ufficiose”, scopriamo che entrambi i device arriveranno in tre varianti cromatiche: Midnight Black – ormai nota da diverse settimane per via di innumerevoli leak -, Aurora Green e Sunrise Blue. Indipendentemente dalla colorazione, possiamo notare una particolare lavorazione del retro che conferisce al telaio un forte potere riflettente che crea interessanti giochi di luce.

Ecco le colorazioni di Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+

Uno sguardo più attento ai render mette in evidenza il comparto fotografico di entrambi i modelli: Realme 9 Pro è atteso con un sensore principale da 50 MP con supporto OIS, mentre il modello Realme 9 Pro+ arriverà con una fotocamera principale da 64 MP con sensore più piccolo – gli altri due sensori si presume siano per entrambi per gli scatti macro e ultra grandangolari. Passando al display, è molto probabile che Realme 9 Pro+ arrivi con un pannello Super AMOLED da 6.43 a 90 Hz mentre per Realme 9 Pro si parla di un display LCD da 6.59 pollici a 120 Hz.

Venendo alla componente hardware, sembra che il processore Qualcomm Snapdragon 695 si occuperà di gestire i task su Realme 9 Pro mentre per quanto riguarda la batteria è atteso un modulo da 5000 mAh con ricarica rapida a 33 W – sul modello 9 Pro+ la batteria dovrebbe essere da 4500 mAh con ricarica rapida a 65 W. Infine, entrambi i device dovrebbero montare Android 12 con la Realme UI 3.0 sin dalla prima accensione.