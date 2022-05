Realme 9 Pro, mega batteria e bel design a prezzo SHOCK (solo su eBay)

L’offerta eBay di oggi sull’ottimo Realme 9 Pro è una di quelle che non dovresti assolutamente farti scappare in quanto hai la possibilità di stringere tra le mani un device di design, potente, bello e soprattutto con una mega batteria.

Infatti, utilizzando il codice coupon “MENO15EDAYS”, il nuovo medio gamma del colosso cinese ti arriva a casa in pochissimo tempo ad appena 220€.

Realme 9 Pro crolla di prezzo su eBay con un codice coupon esclusivo: prendilo al volo

Realme 9 Pro ha dalla sua un design molto curato e dal forte sapore premium: il display ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz è abbracciato da cornici molto ben ottimizzate. È perfetto per qualsiasi tipologia di utilizzo, dai social network fino alla visione di video e altri contenuti multimediali.

Sotto il cofano è presente un potente processore Qualcomm octa core di ultima generazione che non solo è già pronto per le reti 5G, ma è accompagnato anche da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno per avviare tutte le applicazioni che vuoi senza mai alcun problema. Inoltre, lo smartphone di Realme ha dalla sua una fotocamera posteriore tripla con un sensore principale da 64 MP con intelligenza artificiale: scatta tutte le foto che vuoi e registra video a qualità cinematografica in qualunque condizione di luce.

La batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W ti permetterà di utilizzare lo smartphone per un giorno intero senza scendere a compromessi, e quando è scarico ti bastano appena 40 minuti per continuare a utilizzarlo per molte altre ore.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il nuovo smartphone di Realme e sfrutta il codice coupon “MENO15EDAYS” per pagarlo ancora meno. Non perdere questa incredibile occasione per stringere tra le mani uno tra i migliori smartphone di fascia media del momento, a maggior ragione adesso che è in fortissimo sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.