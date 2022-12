Realme 9 Pro 5G SBANCA su eBay: il prezzo è quasi RIDICOLO (232€)

C’è una incredibile offerta su eBay che ha come protagonista il super medio gamma Android Realme 9 Pro 5G, uno tra i più popolari device dell’ultimo periodo. Ad appena 232€, infatti, con tanto di consegna rapida e gratuita, il device del colosso cinese è pronto a soddisfare le tue personali esigenze senza mai un passo falso.

Forte di un design accattivante, giovanile, colorato e con materiali di buon livello, il telefono di Realme monta uno splendido pannello super fluido ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori.

C’è una bella offerta su eBay per l’ottimo Realme 9 Pro 5G: che affare

Inoltre, Realme 9 Pro 5G integra anche un potentissimo processore octa core, un modem 5G per navigare al massimo della velocità disponibile e anche una batteria di lunghissima durata con tecnologia di ricarica super rapida.

La ciliegina sulla torta di Realme 9 Pro 5G non può che essere la fotocamera posteriore: si tratta di un modulo triplo capeggiato da un sensore principale da 64 MP con tecnologia IA (Intelligenza Artificiale) per foto ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Oggi è la tua occasione d’oro per mettere le mani su quello che per molti è il miglior smartphone Android di fascia media dell’ultimo periodo, incredibilmente in offerta su eBay ad appena 232€ con consegna rapida e completamente gratuita.

