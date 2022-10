Realme 9 Pro 5G, lo smartphone con TUTTO a meno di 300€: spettacolo

Se sei cerca di uno Smartphone ma non vuoi superare un budget di €300, non devi scendere a compromessi. Nonostante il mercato ti dica che sia necessario spendere di più, con appena €234 puoi portare a casa un gioiellino vero e proprio. Di cosa sto parlando? Ovviamente di Realme 9 Pro 5G che ora è in offerta su Amazon.

Completo praticamente di tutto a quello che ti serve per ottenere un’esperienza Premium sotto tutti i punti di vista. Collegati e completa l’acquisto ora per non spendere più del necessario.

Le spedizioni non sono un problema dal momento che sono gratuiti e veloci su tutto il territorio italiano.

Realme 9 Pro, lo smartphone che ti fa sognare e navigare in 5G

disponibile in colorazione Midnight Black, Realme 9 Pro 5G è uno smartphone completo sotto tutti i punti di vista. A partire dalla sua estetica che ti regala un’esperienza di alta qualità, questo smartphone ti metto a disposizione 128 GB di memoria che non potrò anche apprezzare.

Punto focale dell’esperienza è questo magnifico display ampio e con colori veramente vividi. Con una frequenza di aggiornamento fissata a 120 Hz si prefissa come un prodotto perfetto anche per il gaming mobile quindi se sei amante dei vari giochi hai trovato pane per i tuoi denti.

A portata di mano hai di tutto e di più. Per citarti qualche caratteristica ti dico che non mancano all’appello la ricarica rapida da 33 W, una tripla fotocamera posteriore e la possibilità di inserire al suo interno ben due SIM alla volta. Come suggerisce il suo nome, poi, naviga anche in 5G.

Non potrai commettere errore, non perdere questa promozione pari al 29% di sconto su Amazon acquista immediatamente il tuo Realme 9 Pro 5G a soli €234. Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.