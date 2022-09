realme 9 Pro 5G da 128GB a un prezzo FUORI di TESTA

Se vuoi uno smartphone che possa sfruttare la nuova tecnologia 5G e che non devi sempre stare lì a ricaricarlo, allora oggi puoi fare un vero affare. Se fai presto puoi acquistare su Amazon realme 9 Pro a soli 235 euro, invece che 329,99 euro.

Hai capito bene sì. Un offerta da vertigini che lascerà molti a bocca aperta. Ovvero chi non riuscirà ad accaparrarselo. Infatti questo smartphone ha componenti di altissimo livello. Può competere senza problemi con altri modelli più costosi facendoli impallidire. È dotato di un processore potente, di una fotocamera professionale e di una batteria enorme.

Non rimanere a bocca aperta anche tu. Adesso che sei al corrente di questo sconto incredibile su Amazon, metti subito nel tuo carrello realme 9 Pro 5G che oggi potrai pagare solo 235 euro.

realme 9 Pro 5G: batteria e archiviazione extra large

Non pensare minimamente a cosa dovrai cancellare, se le foto, o i video, o le app. Non dovrai eliminare niente sacrificando qualcosa che ti serve per fare spazio. I 128GB di cui realme 9 Pro dispone non si riempiranno mai. Monta un processore Qualcomm Snapdragon 695 con una RAM a supporto da 6GB, che insieme al display Full HD Ultra Smooth ti garantirà immagini fluide e giochi senza ritardi.

Se vuoi farti un selfie o scattare una foto ricordo potrai beneficiare della bellissima fotocamera principale da 64MP e di quella frontale da 16MP. Possiede una generosa batteria da 5.000 mAh. Il che vuol dire usare il tuo smartphone per tutto il tempo che vuoi senza preoccuparti che sia esausto. Ma qualora dovesse scaricarsi, allora grazie alla ricarica rapida sarà di nuovo a piena potenza in meno di un ora.

Non lasciarti sfuggire questa occasione. Corri su Amazon, prima che sia tardi, e acquista realme 9 Pro a soli 235 euro, invece che 329,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.