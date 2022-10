Realme 9 con fotocamera da 108 Megapixel in offerta ad un OTTIMO PREZZO

Trovare uno smartphone economico e completo non è facile: con la nuova offerta Amazon di oggi c’è, però, un’interessante opzione da considerare, il Realme 9. Lo smartphone, punto di riferimento della gamma Realme, è disponibile a prezzo scontato con la possibilità di risparmiare 50 euro sulla spesa per l’acquisto.

Su Amazon, infatti, è possibile acquistare il Realme 9 al prezzo scontato di 229 euro invece che 279 euro. Il modello in offerta è dotato di 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da notare che sono in sconto tutte e tre le colorazioni dello smartphone (nero, bianco ed oro) mentre a 249 euro è disponibile la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Realme 9: lo smartphone giusto per spendere poco senza rinunce

Il Realme 9 è un ottimo smartphone di fascia bassa che offre prestazioni eccellenti sotto vari punti di vista. Lo smartphone può contare su di un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento del device troviamo lo Snapdragon 680 che, pur non supportando il 5G, offre ottime prestazioni generali per la fascia di prezzo.

Il punto di forza del Realme 9 è, però, il comparto fotografico. Il sistema di tripla fotocamera posteriore integra, infatti, un sensore principale da 108 Megapixel, una rarità per la fascia di prezzo, che viene supportato da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e da un sensore da 2 Megapixel per le macro. La camera anteriore è da 16 Megapixel. Ottima anche la batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33 W. Da notare anche un sensore di impronte sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon di oggi è possibile acquistare il Realme 9 al prezzo scontato di 229 euro invece che 279 euro. Si tratta di un’offerta da cogliere al volo per acquistare uno smartphone economico e completo con un comparto fotografico in grado di offrire un plus notevole per la fascia di prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.