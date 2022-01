Realme punta tutto sul 5G: investimenti da paura per il futuro

Realme potenzia gli investimenti per la realizzazione di smartphone 5G economici. Recentemente un'analisi di mercato di Counterpoint ha messo in evidenza un'incredibile prestazione di Realme per quanto riguarda le vendite di smartphone muniti di connettività 5G, segno che la strategia industriale dell'azienda cinese non solo è vincente, ma sta facendo mangiare la polvere a giganti del calibro di OPPO, Vivo, Samsung e compagnia cantante.

Realme incrementa gli investimenti per realizzare smartphone 5G economici

In quest'ottica la volontà di Madhav Sheth, CEO di Realme, di investire il 90% del budget di ricerca e sviluppo negli smartphone 5G non dovrebbe sorprendere più di tanto. Ad oggi, infatti, l'azienda ha un ricco portfolio fatto di molti smartphone 4G e alcuni device 5G nella fascia alta: l'idea dalla compagnia è di ribaltare completamente la situazione e realizzare un gran numero di smartphone 5G economici.

“Stiamo anche investendo milioni di dollari per l'estetica degli smartphone e come aumenteremo le prestazioni del 5G. Abbiamo istituito sette centri di ricerca e sviluppo 5G, di cui uno in India“, sottolinea il CEO di Realme in una intervista. Secondo Sheth, inoltre, nel prossimo futuro l'azienda si imporrà come leader del mercato in India con i suoi smartphone economici con connettività 5G.

Secondo alcuni leaker, i primi device corrispondenti a queste caratteristiche verranno presentati già durante il primo trimestre di quest'anno; il lancio in Europa arriverà solo in seguito.