Realme 9: cam da 108MP e mega batteria a prezzo RIDICOLO (-18%)

La settimana non potrebbe iniziare nel migliore dei modi: questa offerta di Amazon ti permette di ricevere a casa in appena 1 giorno l’ottimo Realme 9, uno tra i più quotati smartphone di fascia media degli ultimi mesi per via del suo validissimo rapporto qualità/prezzo.

Ad appena 229€, infatti, complice anche uno sconto immediato del 18%, il device del colosso cinese è pronto per rispondere alle tue esigenze e assicurarti una buona esperienza di utilizzo senza far male al portafogli.

Realme 9 crolla di prezzo su Amazon: offerta shock di inizio settimana

Penserai che a questo prezzo il device di Realme sia uguale ai tanti altri che si trovano in questa fascia, ma in realtà ti sbagli di grosso. Il design è tipico degli smartphone di alto livello con la presenza di materiali di buon livello che gli conferiscono un design al top, mentre frontalmente un bellissimo display Super AMOLED super fluido e ad altissima risoluzione ti lascerà a bocca aperta per la qualità dei colori e i dettagli fedelissimi.

Sotto il cofano, inoltre, un potente processore octa core di Qualcomm gode della presenza di tanta RAM per avviare all’istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno e la batteria da 5000 mAh (con ricarica rapida su cavo) ti assicura sempre una giornata piena di utilizzo.

La fotocamera posteriore tripla chiude il cerchio: il sensore principale da 108 MP sfrutta la potenza della IA (Intelligenza Artificiale) per realizzare scatti ad altissima risoluzione e registrare video di qualità cinematografica per rivivere i momenti più belli con dettagli mozzafiato.

Per ancora pochissimi giorni hai a portata di mano una grandiosa offerta per acquistare un validissimo smartphone Android di fascia media sotto ogni punto di vista. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

