Realme 9 5G è stato fotografato dal vivo: il design non emoziona?

Mentre le ultime indiscrezioni ci svelano interessanti dettagli su Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+, in queste ore il modello di base Realme 9 5G è stato immortalato da alcune foto dal vivo che mettono ben in evidenza il design della cover posteriore e non solo. Il passaggio tramite l'FCC tradisce la ricerca di segretezza di molte aziende, e in questo caso ci svela in anteprima il design del nuovo e atteso medio gamma di Realme.

Realme 9 5G passa dall'FCC: ecco le prime foto dal vivo

Dalle prime informazioni provenienti dall'ente di certificazione scopriamo che Realme 9 5G avrà il supporto alla ricarica rapida a 18 W, mentre per i modelli 9 Pro e 9 Pro+ la ricarica rapida salirà a ben 33 W. Per quanto riguarda il design notiamo una fotocamera posteriore tripla possibilmente costituita da un sensore principale da 48/64 MP accompagnato da 2 sensori da 2 MP (macro e di profondità?), mentre frontalmente il display edge-to-edge è interrotto da una fotocamera punch.

L'FCC non svela alcuna informazione circa la qualità del display ma, prendendo in considerazione i rumor sul device, potrebbe montare un pannello da 6.5 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Sul fondo sono ben visibili una porta USB Type-C per la ricarica, il jack audio da 3.5 mm, il foro per il microfono ambientale e la griglia per lo speaker di sistema; sul lati lunghi invece, trovano posto i tasti di accensione/spegnimento (a destra) e il bilanciere del volume (a sinistra).

Manca ormai poco al lancio della serie Realme 9: siamo certi che torneremo a parlare dei device a seguito di nuovi leak e rumor dell'ultimo minuto.