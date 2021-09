Realme 8s 5G è appena stato lanciato ufficialmente; si tratta del primo device con processore MediaTek Dimensity 810, display a 90Hz, e tripla fotocamera con sensore principale da 64 Megapixel.

Realme 8s 5G: le caratteristiche

Il Realme 8s 5G è stato lanciato oggi in India. È arrivato come il secondo telefono della serie pronto per il 5G dopo il primo Realme 8 5G che ha debuttato pochi mesi or sono nei mercati internazionali. Il nuovo arrivato è diventato ufficiale come il primo telefono al mondo alimentato da SoC Dimensity 810. Oltre al nuovo chip, offre un design raffinato, un display ad alta frequenza di aggiornamento, tre sensori fotografici sulla scocca con main camera da 64 megapixel e una batteria di grandi dimensioni con supporto per la ricarica rapida.

Il Realme 8s 5G ha un pannello LCD IPS da 6,5 ​​pollici che offre un design perforato. Dispone di una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2400 pixel, un formato 20:9 e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Per motivi di sicurezza, offre funzionalità come lo sblocco facciale e uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale.

Il chip Dimensity 810 5G da 6 nm è presente sotto il cofano del nuovo mediogamma appena svelato. È assistito da 6 GB / 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio di archiviazione UFS 2.1. Gli utenti possono espandere la memoria aggiungendo una scheda microSD. Il terminale poi, offre agli utenti fino a 5 GB di RAM virtuale.

È dotato di una fotocamera frontale da 16 megapixel. Il pannello posteriore del device presenta un modulo fotografico squadrato, che ospita una cella principale da 64 Mpx, una macro da 2 megapixel e un obiettivo di assistenza alla profondità da 2 Mega.

Il sistema operativo è Android 11 con skin Realme UI 2.0 È supportato da una batteria da 5.000 mAh che gode della ricarica rapida Dart Charge da 33 W. Lo smartphone offre funzionalità di connettività come il supporto dual SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, una porta USB-C e una cuffia da 3,5 mm.

Ecco i prezzi delle diverse varianti disponibili all'acquisto:

6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione – Rs 17.999;

8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione – Rs 19.999.

Varianti di colore: Universe Blue e Universe Purple.

Attendiamo nuove notizie dall'azienda in merito alla disponibilità e ai costi per il mercato europeo.

