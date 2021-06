Realme 8 è in offerta su Amazon a soli 169,59€. Il ribasso del 15% rende il prezzo di listino più conveniente mediante uno sconto effettivo di 29,41€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Le specifiche tecniche di Realme 8: uno smartphone degno di nota

Realme 8 è uno smartphone che appartiene alla fascia economica. Ciononostante l'azienda ha messo grand impegno nella sua realizzazione e ciò si può apprezzare anche dell'estetica del dispositivo che è curata nei minimi particolari. Oggi è disponibile in colorazione Cyber Black.

Il display montato è un Super AMOLED con ampiezza di 6,4 pollici. L'ottimo rapporto schermo corpo conferisce alla visione un'esperienza superiore che viene amplificata dalle cornici quasi inesistenti.

Il processore montato è un MediaTek Helio G95 che viene affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione per prestazioni dinamiche e fluide. La memoria, inoltre, può essere espansa mediante l'utilizzo di una MicroSD.

Tra le caratteristiche di spicco figura il comparto fotografico. Sul pannello posteriore è montata una quad camera con sensore principale da 64 megapixel. La fotocamera frontale, invece, monta una lenta da 16 megapixel.

Merita una citazione anche la batteria che con i suoi 5000mAh vanta un'autonomia longeva che viene abbinata a una ricarica rapida da 30 W.

Realme 8 è acquistabile su Amazon a soli 169,59€ in colorazione Cyber Black. Acquistalo oggi e ricevilo in sole 48 ore se possiedi una sottoscrizione Prime attiva. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite anche per i clienti standard che optano per la consegna presso i punti di ritiro.

Lo smartphone è acquistabile sia in un'unica soluzione che a rate mediante il programma CreditLine di Confidis. Sceglilo come metodo di pagamento per saperne di più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone