In queste ore, grazie al canale YouTube di Tech Spurt abbiamo modo di vedere il nuovissimo Realme 8 Pro in un bellissimo video di unboxing a pochi giorni dal debutto ufficiale della nuova serie di midrange del sub-brand di OPPO.

Realme 8 Pro: eccolo senza segreti

Sappiamo infatti che l’azienda porterà la nuova gamma di prodotti in commercio il 24 marzo. Tuttavia, i video di unboxing del nuovo dispositivo usciranno già nei prossimi giorni; prepariamoci a vedere tanti youtubers pronti a svelare il contenuto della confezione, anche se, con il suddetto video possiamo già avere una prima occhiata a quel che sarà il dispositivo in tutta la sua bellezza.

Fin dall’inizio dell’unboxing vediamo le due varianti di colore del terminale inviate a diversi recensori. Le tinte che l’azienda ha scelto per questo modello sono due: Infinite Black e Infinite Blue. Oltre a queste però, si dice anche che il terminale abbia un colore giallo fosforescente capace di illuminarsi al buio.

Il contenuto nella confezione

Realme 8 Pro (Infinite Black- in);

Custodia in TPU (silicone);

Espulsore della SIM;

Documenti;

Cavo di ricarica da USB-A a USB-C;

Caricatore SuperDart da 65 W.

Come puoi vedere dalle immagini sopra, Realme include una custodia in TPU e il caricabatterie all’interno della confezione. Questo è un cambiamento positivo considerando che la situazione sta venendo ribaltata con i nuovi flagship di Xiaomi, Apple e Samsung.

Osserviamo anche che il device è dotato di uno slot per schede micro-SD, di un jack audio da 3,5 mm e di una protezione per lo schermo preinstallata. A destra troviamo i pulsanti di accensione e volume, il vano della scheda SIM e per la micro-SD a sinistra, la porta USB C e gli speaker insieme al microfono principale.

La parte posteriore ha un grande logo “DARE TO LEAP“, quattro fotocamere quadrate e il logo dell’azienda in basso a sinistra. La versione nera ha una finitura testurizzata e, come da video, ha un pannello posteriore in plastica. In primo piano, abbiamo troviamo un display AMOLED con un singolo foro in alto a sinistra e fingerprint in-display.

Realme ha già confermato che il dispositivo sarà dotato di una configurazione a quattro telecamere con un sensore princiaple da 108 MP. Oltre a questo, il terminale si avvierà con la UI realme 2.0 basata su Android 11.

