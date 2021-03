I render dell’atteso Realme 8 Pro sono trapelati in Rete prima del lancio: ecco rivelato il design dello smartphone.

Realme 8 Pro: ecco come sarà

Oggi in India, Realme toglierà il velo sugli smartphone della serie Realme 8. La formazione dovrebbe includere almeno due modelli, Realme 8 e Realme 8 Pro e quest’ultimo sarà il primo telefono dell’azienda con una fotocamera da 108 megapixel a bordo.

Prima dell’annuncio ufficiale e per la gioia dei fan della società cinese, sono appena emersi i render della versione europea del Realme 8 Pro. Va detto che rumor recenti hanno rivelato che questo modello sarà disponibile in tonalità quali Infinite Black, Infinite e Illuminating Yellow e arrivare in opzioni di memoria da 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM + 256 GB. La specifica relativa alla memoria è stato confermato nell’ultimo rapporto anche per la versione europea. Inoltre, le varianti di colore Infinite Black e Infinite Blue disponibili per il modello europeo saranno accompagnate anche dalla tonalità Punk Black, che soppianterà la versione gialla.

Il render che vi mostrano il Realme 8 Pro presentano il display con un foro sul pannello anteriore e un mento leggermente spesso.

Il pannello posteriore del dispositivo presenta un modulo con quattro telecamere insieme ad un flash LED, mentre il bordo inferiore ha un jack audio da 3,5 mm, una porta USB di tipo C e un altoparlante esterno; il bilanciere del volume e un tasto di accensione si trovano sul lato destro dello smartphone.

A quanto pare, il Realme 8 Pro dovrebbe essere provvisto di un display S-AMOLED FHD + 60Hz 6,4 pollici con un sensore sullo schermo per le impronte digitali. A bordo dovremmo trovare il chip Snapdragon 720G e una batteria 4,500mAh con supporto 50W per la ricarica rapida. La sua configurazione della fotocamera posteriore dovrebbe quasi certamente includere un obiettivo Samsung HM2 da 108 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e un paio di fotocamere da 2 megapixel. L’imminente Realme 8 Pro funzionerà con sistema operativo Android 11 basato su Realme UI 2.0.

